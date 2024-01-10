شهيد بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان.. حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال

بيروت/سما/

استشهد شاب مدني، مساء اليوم، الأربعاء، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط منزله في بلدة كفركلا حدودية، جنوبي لبنان، فيما نعى حزب الله صباحًا أحد مقاتليه، استشهد في قصف لجيش الاحتلال استهدف منزله، فجرًا، في بلدة كفرشوبا الحدودية.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف موقعين حدوديين لجيش الاحتلال الإسرائيلية، فيما أكد جيش الاحتلال سقوط قذائف صاروخية أطلقت من لبنان واستهدفت بلدة عرب العرامشة، في منطقة مفتوحة.

ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، استشهد 188 شخصًا في لبنان، بينهم 141 عنصرا في حزب الله ونحو 30 مدنيًا بينهم ثلاثة صحافيين على الأقل، في حين أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، من جهته، بمقتل 14 شخصًا بينهم تسعة عسكريين.

17:47

حزب الله يعلن استهداف موقع حدودي إسرائيلي

أعلن حزب الله استهداف "نقطة ‏الجرداح‎ ‎بالأسلحة الصاروخية"، مؤكدا أنها "أُصيبت إصابة مباشرة".‏

17:38

شهيد في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان

وقال رئيس بلدية كفركلا حسن شيت إن أحد أبناء البلدة "قتل جراء قصف مدفعي إسرائيلي بينما كان في حديقة منزله"، مؤكدًا أنّه "مدني ولا انتماء حزبي له". وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"استشهاد المواطن حسن علي طويل جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية قرب منزله" في كفركلا.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"استشهاد المواطن حسن علي طويل من جراء سقوط قذيفة مدفيعية إسرائيلية قرب منزله في بلدة كفركلا"، ولفتت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالقذائف المدفعية أطراف بلدة طيرحرفا.

17:15

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مقر عمليات وموقع إطلاق لحزب الله ورصد استهداف عرب العرامشة بثلاث قذائف

16:50

حزب الله: استهدفنا موقع ‏المرج‎ ‎بالأسلحة المناسبة ‏وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر يوم الأربعاء موقع ‏المرج‎ ‎بالأسلحة المناسبة، ‏وأُصيب إصابة مباشرة". ‌‏ ‏ ‏ ‏

16:42

صافرات إنذار في عرب العرامشة

16:31

سقوط قذائف مدفعية إسرائيلية بين بلدتي كفركلا وديرميماس بجنوب لبنان

16:29

غانتس: إذا أراد لبنان أن يكون مواطنوه درعا بشريا لحزب الله وإيران سنتحرك في جنوب لبنان كما نفعل في غزة الآن

15:54

حزب الله في العراق: استهدفنا قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل كونيكو بالعمق السوري.

15:50

غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ليف جنوبي لبنان

12:24

الجيش اللبناني: العثور على 5 خراطيم لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل إسرائيل جنوب البلاد

11:48

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

11:40

قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة أم التوت في جنوب لبنان

10:57

الجيش الإسرائيلي: قصف مبنى ومقر عسكريين و"بنى تحتية" لحزب الله

10:47

قصف إسرائيلي بواسطة مسيّرة على أطراف مروحين ورامية

قالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن "الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار على أطراف مروحين ورامية، فيما فجر الجيش الإسرائيلي بالونا حراريا في محيط بلدة شقرا".

10:29

"حزب الله" ينعى مقاتلا له بقصف إسرائيلي على كفر شوبا

نعى "حزب الله" مقاتلا له هو نابغ أحمد القادري من بلدة كفر شوبا في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي، والذي "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

10:21

قصف مدفعي على منطقة جبل بلاط في أطراف بلدة مروحين

تعرضت منطقة جبل بلاط في أطراف بلدة مروحين في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية للإعلام.

09:05

غارات إسرائيلية على أطراف الناقورة وجبل اللبونة

شن الجيش الإسرائيلي بواسطة طيرانه المسير والحربي غارات على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية للإعلام صباح اليوم.



08:58

شهيد وإصابة في غارة إسرائيلية على منزل في كفر شوبا

أطلقت طائرة إسرائيلية مسيّرة صاروخا باتجاه أحد المنازل في بلدة كفر شوبا بعد منتصف الليل، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح مواطن آخر.