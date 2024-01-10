إعلام إسرائيلي: مبادرة قطرية على مراحل لصفقة تبادل أسرى.. حماس: "تدليس وتضليل"

غزة/سما/

ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن المسؤولين الإسرائيليين يناقشون مقترحاً قدمته دولة قطر يشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في قطاع غزة مقابل صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تتم على عدة مراحل.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ دولة قطر قدمت مبادرة متعددة المراحل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وأن الاقتراح القطري لا يختلف بشكل كبير عن المقترحات السابقة.

وأوضح المصدر ذاته أن "المبادرة القطرية تشمل في المرحلة الأولى صفقة تبادل أسرى، وفي المرحلة الأخيرة انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

وسيتم عرض الاقتراح على مجلس الحرب (كابنيت الحرب)، والمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، الذي سيجتمع الليلة، لبحث "اليوم التالي" لحرب غزة.

وأكد المسؤول أن "وفداً من جهاز الشاباك الإسرائيلي زار القاهرة، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية".

ونقل الموقع عن مسؤولون إسرائيليون قولهم: "أنه لا يوجد تغيير كبير في المقترحات المقدمة من قطر ومصر حول صفقة تبادل جديدة، والمعضلة الحقيقية التي يجب على حكومة الحرب أن تقررها هي ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لوقف الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وفي حين لم يذكر المسؤول الإسرائيلي تفاصيل إضافية، أفادت القناة الإسرائيلية "13" بأن الصفقة تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة وإجلاء قادة حركة حماس، مقابل انسحاب الاحتلال من القطاع.



ويأتي العرض بعد زيارة عائلات محتجزين إسرائيليين إلى قطر في وقت سابق هذا الأسبوع.

بدورها، قالت القناة "13" إنّه في الوقت الذي يسمح به العرض لحركة حماس بالبقاء في القطاع، فإنه يتحدث عن نفي قادة الحركة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين على عدة مراحل.

في سياق متصل، ذكرت القناة "13" أن ضابطاً كبيراً في جيش الاحتلال، لم تسمّه، عاد إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، في ختام زيارة كان يقوم بها في مصر، جرت خلالها مناقشات حول توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومسألة "اليوم التالي" للحرب على غزة، بالإضافة إلى بحث مسأله تعثّر الاتصالات بشأن الصفقة.

وتعليقا على ما اورد الاعلام العبري حول نفي قادة حماس قال اليؤور ليفي مراسل قناة كان العبرية: "من يظن أن يحيى السنوار أو محمد الضيف سيوافقون على مقترحات للنفي خارج قطاع غزة، فهو لا يعرف السنوار ولا الضيف ولا يعرف حتى حماس.

ورد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على حديث وسائل إعلام عبرية عن مناقشة الكابينت اليوم مبادرة قطرية جديدة قائلا: " لا توجد مبادرة من هذا النوع وهي عملية تضليل وتدليس تمارسها حكومة الاحتلال لتهدئة الشارع، مؤكداً انه لا مبادرات ما لم يتم الحديث عن إنهاء ووقف كامل للحرب.