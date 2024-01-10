ضاحي خلفان يتمنى من القادة العرب إعادة النظر في مسألة التعامل مع "إسرائيل"

أبو ظبي/سما/

طالب نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، القادة العرب بـ"إعادة النظر" في العلاقات مع إسرائيل في ظل حربها على قطاع غزة.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب ضاحي خلفان: "كل إنسان يمشي في غزة ..طفل عجوز ...مقعد...يعتبر هدفاً لإسرائيل.. حاجة لم تحدث عبر التاريخ الإنساني في عالم الحروب".

وأضاف خلفان في تدوينة أخرى: "على الجميع إعادة النظر في التعامل مع إسرائيل...إسرائيل ثبت أن نيتها شيطانية...العرب يريدون السلام وهي تريد الحرب...ولذلك لن تلتقي أهداف الطرفين".

كما قال نائب رئيس شرطة دبي: "أتمنى على القادة العرب إعادة النظر في مسألة التعامل مع إسرائيل..إما اعتراف بالدولة الفلسطينية..أو مقاطعة أبدية".

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، بأن مصطلح "حل العودتين" بدلا من "حل الدولتين" يجب أن يستخدم كحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد قد شدد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ومنع تهجير سكانها.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ96 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، واحتدام التوتر في الضفة الغربية.