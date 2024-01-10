فيديو يظهر مركبة لقوات الاحتلال تدهس جثمان فلسطيني استشهد في مداهمة بطولكرم

طولكرم/سما/

أظهر مقطع التقطته كاميرا مراقبة خارج منزل بمدينة طولكرم بالضفة الغربية مركبة تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية تدهس عدة مرات جثمان فلسطيني أصيب بطلقات نارية خلال مداهمة.

ولم تعلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اللقطات التي ظهرت بعد أن قالت شرطة حدود الاحتلال يوم الاثنين إن قوات كوماندوس تابعة لها داهمت طولكرم لاعتقال أحد المطلوبين وقتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين في اشتباك.

وأظهرت لقطات الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي قوات الاحتلال تقترب من منزل وتطلق النار على مجموعة من الشبان، أحدهم على الأقل كان مسلحا، وهم يخرجون من المنزل إلى الشارع.

وسقط اثنان إثر إصابتهما، بينما أظهر مقطع من زاوية مختلفة إصابة ثالث.

وأظهرت اللقطات مركبة تابعة لقوات الاحتلال تقترب من جثمانين على الأرض وتسير فوق إحداهما، قبل أن تتوقف فوق ساقي الشهيد.

وفي لقطات تم تسجيلها في وقت لاحق على ما يبدو، يظهر أحدى الجثمانين بعد نقلها إلى جانب الطريق فيما تظهر مركبة أخرى وهي تدهس الجثمان الثاني مرتين.

وفي مقطع من كاميرا مختلفة تُظهر فيما يبدو موقع الحادث قبل لحظات من إطلاق النار، رصدت الكاميرا أشخاصا يركضون خارج المنزل ويناول أحدهما سلاحا ناريا إلى الآخر، والذي أصيب على الفور. وتظهر اللقطات من زاوية مختلفة الرجلين، والرجل الثالث، يرقدون على الأرض في ممر المنزل.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادث في بيان، قائلة إنه يعبر عن “ثقافة الحقد والكراهية والتطرف”.

وأعلنت كتائب طولكرم هي جماعة مسلحة مرتبطة بحركة فتح استشهاد أحد أعضائها يوم الاثنين.

وشهدت مدينة طولكرم، التي تضم أحد المعابر الرئيسية بين الضفة الغربية وإسرائيل، مداهمات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، بعد الضغط على قادة إسرائيل لاقتراح سبيل لإقامة دولة فلسطينية.