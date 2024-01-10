الرئيس عباس يصل الأردن للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية

رام الله/سما/

- وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العقبة الأردنية، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية.

وتبحث القمة الثلاثية التي يشارك فيها إلى جانب الرئيس، ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، وتوحيد الجهود لمواجهة مخططات تهجير أبناء شعبنا.

يرافق الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.