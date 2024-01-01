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منخفض جوي اليوم وآخر الاحد

الأربعاء 10 يناير 2024 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي اليوم وآخر الاحد



رام الله / سما/

تتأثر المنطقة مساء اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وأمطار على كافة المناطق.

وبحسب الراصد الجوي ، فإن الامطار تبدأ مساء اليوم والليلة لتشمل تدريجيا كافة المناطق، مع اشتداد على سرعة الرياح، وانخفاض درجات الحرارة.

وفي يوم غد الخميس من المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل كبير، ويكون الطقس باردا، وتسقط أمطار على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الامطار غزيرة أحيانا، ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد.

وخلال يوم الجمعة يستمر تأثير المنخفض الجوي، ويستمر تساقط الامطار فوق معظم المناطق، وخاصة قبل الظهر، ويضعف تأثير المنخفض الجوي مع ساعات المساء، ويكون الطقس باردا جدا خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع أن يعود تساقط الامطار من جديد يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل

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