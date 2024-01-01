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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل

الأربعاء 10 يناير 2024 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل



القدس المحتلة / سما/

أعلنت حركة "أنصار الله الحوثيون" في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.

وأفاد البيان بأن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، نفذوا عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني"، معلنا أن "العملية جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأمريكي".

وشدد على أن "القوات المسلحة لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، ومستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخوانِنا الصامدين في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".

 

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