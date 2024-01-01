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وزير الدفاع الإندونيسي يطالب بتعزيز جيش بلاده لتجنّب مصير غزة

الأربعاء 10 يناير 2024 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الإندونيسي يطالب بتعزيز جيش بلاده لتجنّب مصير غزة



سما / وكالات /

طالب وزير الدفاع الإندونيسى والمرشح الرئاسي برابوفو سوبيانتو بتعزيز جيش بلاده وقواتها العسكرية، لتجنب مصير قطاع غزة.

وأفاد موقع Kompas الإندونيسي بأن الوزير عبر عن موقفه هذا أثناء المناظرة الثالثة بين المرشحين الرئاسيين الثلاثة في إندونيسيا.

وقال سوبيانتو إن إندونيسيا "لن يتم احترامها" إلا إذا كانت لديها قوة عسكرية مشيرا إلى قطاع غزة.

وأضاف: "أعتقد أننا لن نحظي بالاحترام إلا من خلال الدفاع القوي، وسنحمي مصالحنا الوطنية. وإذا فتحنا أهم الكتب العلمية الأساسية، سنرى أن القوة الوطنية يجب أن تضمنها قوة عسكرية. ويعلمنا تاريخ والحضارة الإنسانية أن أمة بدون قوة عسكرية يمكن تدميرها، مثلما يحدث اليوم في قطاع غزة الذي يحرم من ثرواته... علينا أن نكون أقوياء".

 

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