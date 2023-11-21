  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان يرفع شكوى جديدة ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي

الأربعاء 10 يناير 2024 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يرفع شكوى جديدة ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي



القدس المحتلة / سما/

قرر لبنان تقديم شكوى جديدة إلى الأمم المتحدة ردا على الشكوى الاسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.

وقالت الوزارة الخارجية في بيان إنه "بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أوعز وزير الخارجية والمغتربين إلى مندوب لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى بتاريخ 9 يناير 2024، أمام مجلس الأمن الدولي ردا على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701".

وقد تضمن نص الشكوى المرفوعة إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر ضد لبنان، وأدلة موثقة حول خرقها للقرار 1701 وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه.

وعرضت بعض الأدلة الموثقة للاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل خرقا للفقرة 1 من القرار 1701 حيث تستمر إسرائيل بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية تم تفصيلها في نص الشكوى، ومنها إطلاق قذائف فوسفورية محرمة دوليا مستهدفةً عدة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق.

وفي الإطار عينه، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية فريقا صحفيا بصاروخين موجهين ما أدى إلى مقتلهما ومقتل مدني آخر صودف وجوده في المكان بتاريخ 21/11/2023؛ كل هذه الأعمال العدائية إضافة الى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيرات الاسرائيلية في الأجواء اللبنانية تشكل خرقاً موصوفاً للفقرة 4 من القرار 1701 والتي يؤكد مجلس الأمن بموجبها "تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق".

الأكثر قراءة اليوم

خطة أمريكية لتسوية مستدامة في الشرق الأوسط بعد حرب غزة

إعلام إسرائيلي: لقاء بلينكن ونتنياهو كان متوتراً وواشنطن بدأت تفقد صبرها

السعودية: المملكة لا تزال مهتمة بالتطبيع مع "إسرائيل" بعد انتهاء الحرب في غزة

مسؤول إسرائيلي يزور القاهرة لبحث هذه الملفات..

بلينكن لقادة "إسرائيل": اكسبوا قبول العرب لكم بإقامة دولة فلسطينية

التقط صورة في منزل السنوار.. مقتل ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة

البيت الأبيض: لا نؤيد حاليا وقفا لإطلاق النار في غزة

الأخبار الرئيسية

رئيس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع بلينكن في رام الله

محكمة العدل الدولية

لأول مرة.. اسرائيل تمثل أمام محكمة العدل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

مصر تجري اتصالات مع حماس والجهاد لبحث صفقة تبادل جديدة ..

BeFunky-collage-ea83e01a-6ccc-4e79-8ba8-61bcb92ad58b

15 شهيدا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية غرب رفح

JzSR9gGnvQ4f730aCIhIUEQdaWZWoRnfCuy5i2Su

سموتريتش لبلينكن: سنعمل على تمكين الهجرة الطوعية من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية