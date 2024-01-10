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اكتشاف أنفاق سرية تحت كنيس يهودي في نيويورك

الأربعاء 10 يناير 2024 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف أنفاق سرية تحت كنيس يهودي في نيويورك



غزة / سما /

اكتشفت شرطة مدينة نيويورك، الثلاثاء، أنفاقا سرية تحت كنيس يهودي في منطقة بروكلين، وألقت القبض على 9 أشخاص من أعضاء حركة “حباد” اليهودية داخل الكنيس.

وقالت شرطة نيويورك إنها استجابت لمكالة بشأن المقر الدولي لجماعة “تشاباد-لوبافيتش (حباد) ” في  770 إيسترن باركواي في كراون هايتس بعد ظهر يوم الإثنين، وفقاً لصحف أمريكية.

وبحسب ما ورد، وقعت اشتباكات بين رجال الشرطة ومجموعة من أعضاء الحركة اليهودية.

وأفادت صحف أمريكية بأن الاشتباكات اندلعت  إثر محاولة أعضاء من حركة “حباد ” -أكبر منظمة يهودية في العالم- إيقاف عمال بناء جاؤوا لسد نفق سري تم حفره أسفل الكنيس بشكل غير قانوني.

وقالت إنه تم استدعاء قسم شرطة نيويورك لتنفيذ قرار إغلاق النفق بالقوة ولكن العديد من عناصر الحركة المتشددة قرروا  التصدي لرجال الشرطة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تم اكتشاف النفق أسفل المقر العالمي لحركة “حباد”، وهو مبنى مشهور في منطقة كراون هايتس في مدينة بروكلين، واستدعى قادة الكنيس مهندسي الإنشاءات لتقييم الأضرار.

وفي مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مساحة خرسانية كهفية بعرض حوالي 20 قدما أسفل قسم النساء في مبنى الحركة.

وأظهر مقطع فيديو صوره شهود الشرطة وهي تواجه شباناً يقفون داخل مساحة مجوفة داخل جدار من الطوب. وبعد أن أخرج الضباط أحد الرجال من الصدع المغبر، يمكن رؤية مجموعة من المتفرجين وهم يدفعون الضباط ويقذفون المكاتب الخشبية،  وبدا أن أحد الضباط قام بنشر رذاذ على المجموعة الساخرة.

ووجهت إلى الرجال التسعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عامًا، تهمة الأذى الإجرامي والتعريض المتهور للخطر. كما اتُهم أحدهم بعرقلة الإدارة الحكومية.

وقالت أماندا فاريناتشي، المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، إن الإدارة تلقت بلاغًا من مجهول حول الموقع الشهر الماضي. ولكن عندما استجاب فريق الوقاية من الحرائق في 20 ديسمبر/كانون الأول، لم يتم اكتشاف النفق ووجدوا أن جميع المخارج قابلة للتشغيل ومتوافقة مع التعليمات البرمجية، حسبما قال فاريناتشي.

وتم إصدار مخالفتين: عدم الحصول على شهادة تشغيل لمكان التجميع وعدم توفير إمكانية الوصول لفحص صمام الإغلاق الرئيسي للرشاش وقت الفحص.

ورغم أن الغرض من النفق غير واضح، إلا أن الصحف المحلية ذكرت أنه مصمم للوصول إلى ميكفاه النساء المهجورة، أو حمامات الطقوس وإن النفق تم حفره من أجل “توسعة” الكنيس.

وذكرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أن الأنفاق حفرت بغرض العبادة سرا خلال فترة جائحة كورونا أو دخول النساء للمكان خلسة.

كما انتشرت مقاطع مصورة للأنفاق على حسابات التواصل الاجتماعي تظهر أسرة قديمة وأغطية خشبية في بعض أقسام أنفاق يجري العمل على حفرها.

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