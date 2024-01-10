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طقس فلسطين : منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

الأربعاء 10 يناير 2024 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة



القدس المحتلة / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد في ساعات مساء اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا احيانا.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار المصحوبة بعواصف رعدية احيانا خلال ساعات المساء على المناطق الشمالية والوسطى تمتد خلال الليل إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماَ وبارداَ وماطراً في جميع المناطق والامطار تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي غدا الخميس، ويزداد تعمقا ويكون الجو غائما باردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما باردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو السبت غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على البلاد من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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