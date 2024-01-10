اعتقالات واستيلاء على مركبات بالضفة

رام الله / سما/

شنت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة، كما استولت على مركبات.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من مناطق مختلفة في بيت لحم، واستولت على مركبة .

حيث اعتقلت احمد سعيد عطا الله (25 عاما)، وموسى نايف العروج (37 عاما) من منطقة العروج شرقا.

ومن بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، اعتقلت الشاب جعفر يوسف صباح (27 عاما)، ومن العبيدية اعتقلت المواطنين اياد يوسف حساسنه واستولت على على مركبته، وسعود محمد أبو سرحان .

وفي مدينة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الرحمة،واعتقلت المواطن ياسر رجوب في بلدة دورا وصادرت مركبته، إلى جانب اعتقال المحرر إسماعيل عواودة ومصادرة مركبته.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت الشاب حمزة مصطفى حطاب

وفي قرية كفر مالك شرق رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت الشابين مصطفى عاهد الناجي وحذيفة جهاد النزيه، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمقتنياتها، ومصادرة هواتف محمولة.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة البيرة واعتقلت خالد الطريفي والشاب كريم مصاروة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دورا القرع شرق رام الله واعتقلت الأسير المحرر محمد زغلول خلال مداهمة منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من مدينة نابلس وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة واعتقلت الشاب نصر مبروكة شقيق الشهيد "الشيشاني"، من منزله بالبلدة القديمة.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أديب شريتح من منزله، للضغط على شقيقه علاء لتسليم نفسه.