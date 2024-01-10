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البنتاغون : إسقاط 18 مسيرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحم

الأربعاء 10 يناير 2024 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون : إسقاط 18 مسيرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحم



سما / وكالات /

أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخا بالستيا أطلقها، مساء الثلاثاء، الحوثيون من اليمن باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، فجر الأربعاء، إن "الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجوما معقدا بطائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ بالستي مضاد للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة، أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخي كروز وصاروخا بالستيا.

وأوضحت سنتكوم في بيانها أن التصدي لهذا الهجوم الحوثي الجديد، تولته مقاتلات إف18 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور وثلاث مدمرات أميركية ومدمرة واحدة بريطانية.

ومنذ أسابيع، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية.

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