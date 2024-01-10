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مصر تجري اتصالات مع حماس والجهاد لبحث صفقة تبادل جديدة ..

الأربعاء 10 يناير 2024 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تجري اتصالات مع حماس والجهاد لبحث صفقة تبادل جديدة ..



القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية ان وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل أجرى اتصالات سريعة مع قيادتَي حركة حماس والجهاد الإسلامي لأجل مناقشتهما في استئناف المفاوضات حول صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

اتصالات كامل جاءت بعد استقباله أول من أمس وفداً أمنياً إسرائيلياً حمل ما قالت المصادر "مقترحاً معدلاً عن السابق" ويحمل "بنوداً جديدة تتعلق بالهدن والمراحل والمساعدات وآلية التبادل".

وبحسب المصادر، فإن الجانب المصري تحدث عن "مطالبة القوى الفلسطينية بإرسال موفدين الى القاهرة على عجل، وأن التواصل تم أيضاً مع الجانب القطري الذي سبق أن طالبه الأميركيون بممارسة الضغط على حماس للقبول بخطة تبادل على مراحل، وهو أمر رفضته قيادة حماس السياسية التي أبلغت الوسطاء أن الوضع لا يسمح بخطوة من هذا النوع، وأن قيادة المقاومة داخل القطاع لا ترى ضرورة لتقديم أي تنازل يفيد العدوّ حتى لا يفيد الجانب الأميركي، وأن شرط وقف العمليات العسكرية أساسي".

كما تبلغت القاهرة بحسب الصحيفة أن "حماس" لا تبدي رغبة بتفاوض ما لم تطّلع على ورقة تتضمن ما يتناسب مع طلباتها. وردّ المصريون بأنهم سيعملون على صياغة المقترح الجديد وإرساله الى قيادة حماس قبل أن تقرر موعد إرسال وفدها الى القاهرة.

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