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قمة مصرية أردنية فلسطينية اليوم في مدينة العقبة

الأربعاء 10 يناير 2024 02:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قمة مصرية أردنية فلسطينية اليوم في مدينة العقبة



عمان/سما/

يعقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، في مدينة العقبة، قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الملك عبد الله الثاني: الحرب على غزة خلقت جيلا كاملا من اليتامى
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية ستبحث القمة التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية.

وتأتي القمة ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط المؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

هذا وقد حذر العاهل الأردني خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد الماضي، من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.

#العقبة #فلسطين #مصر #الاردن

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