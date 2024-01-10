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سموتريتش لبلينكن: سنعمل على تمكين الهجرة الطوعية من غزة

الأربعاء 10 يناير 2024 02:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش لبلينكن: سنعمل على تمكين الهجرة الطوعية من غزة



القدس المحتلة/سما/

علق وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الثلاثاء، على دعوات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بضرورة تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة إلى السلطة، ووقف دعوات وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتشجيع هجرة سكان غزة.

وردا على تصريحات بلينكن، قال سموتريتش: لن نحول للسلطة شيكلًا سيذهب لعائلات النازيين في غزة وسنعمل على تشحيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".

وأضاف: نحن نقدر كثيرا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ، ولكن فيما يتعلق بوجودنا في بلدنا ، سنتصرف دائمًا وفقًا للمصلحة الإسرائيلية".

وتابع سموتريش: لذلك سنواصل القتال بكل قوتنا لتدمير حماس، ولن ننقل شيكل واحد للسلطة الفلسطينية يذهب لعائلات النازيين في غزة وسنعمل على السماح بفتح أبواب غزة للهجرة الطوعية كما فعل المجتمع الدولي مع اللاجئين من سوريا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في إسرائيل إن "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتوطين الفلسطينيين خارج غزة"، مضيفا: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إنه لن يروج لذلك.

أضاف بلينكن، "لقد طلبت من إسرائيل تحويل كل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، فهي ملكهم، ومن الضروري دفع الرواتب".

#سموتريتش #بلينكن

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