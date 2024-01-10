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مقاتلو "حزب الله" يوجهون رسالة إلى نصر الله: جنودك رهن إشارتك (فيديو)

الأربعاء 10 يناير 2024 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلو "حزب الله" يوجهون رسالة إلى نصر الله: جنودك رهن إشارتك (فيديو)



بيروت/سما/

وجه مقاتلو "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء رسالة إلى أمين عام الحزب حسن نصر الله، في إطار الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجه مقاتلو "حزب الله" إلى نصر الله في رسالتهم بالقول: "سماحة العشق، يا عنوان الصدق والإخلاص، يا أبا المجاهدين والشهداء، لك منا كل تحية وإكبار، لك من كل سلام ودعاء، لك منا كل الحب والولاء..ابتدأتنا بالتحية والسلام وخصصتنا بالدعاء فكان لنا سندا ومددا في الميدان وأزلت عنا تعب الليالي والأيام".

وأضافت الرسالة: "يا سيدنا..يا وعد الله الصادق وبأسه الشاهد..جنودك قد أعاروا الله جماجمهم.. يا سيدنا يا حبيبنا يا سيد العشق والنزال منك تعلمنا الشجاعة والإقدام".

وأردف مجاهدو "حزب الله": "وعدُنا لكم ولأهلنا الأوفياء أن نبقى أُمناء في حفظ وصية الشهداء..جنودك رهن إشارتك ليعذب الله بأيديهم الأعداء ويشف صدور قوم مؤمنين".

#حزب الله

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