تعليمات للمستشفيات الإسرائيلية في الشمال بالاستعداد لاستقبال آلاف المصابين (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستشفيات مناطق الشمال بالاستعداد للعمل في حالات الطوارئ واستقبال آلاف المصابين خلال وقت قصير.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة وجهت جميع مستشفيات مناطق الشمال بالاستعداد للعمل خلال فترة الطوارئ واستقبال آلاف المصابين.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شيّع "حزب الله" اللبناني في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، القيادي الميداني والمسؤول في وحدة "الرضوان"، وسام الطويل، المدعو بـ "الحاج جواد"، الذي اغتالته إسرائيل.



وانطلقت مراسم التشييع بحضور عدد من النواب وعضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، وحشد شعبي كبير من الأهالي وأنصار "حزب الله". وقبيل انطلاق المراسم، حلّقت مسيرة إسرائيلية فوق البلدة، واستهدفت سيارة على إحدى المداخل ما أدى إلى احتراقها.

وألقى عضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، كلمة سرد فيها مسيرة القيادي قائلا: "كان قائدًا شجاع وعاشقًا للجهاد والمقاومة وما غادر ساحات القتال على مدى 30 عامًا، وكان من أبرز صنّاع النصر الإلهي وشارك في محاربة "داعش" الإرهابي ونذر حياته من أجل المقاومة".



وكشف أن "الحاج جواد هو قائد ومدرب"، وأعلن أنه "درّب وخرّج آلاف المجاهدين الأشداء العاشقين للشهادة والمشتاقين للمواجهة الكبرى مع العدو الإسرائيلي".



وأضاف: "باستشهاد الحاج جواد لن يخرج جيش الاحتلال من تحت ضربات المقاومة، ولن يعيد المستوطنين إلى المستوطنات في الشمال، ولن يعوض هزيمة إسرائيل، وهي أوهن من بيت العنكبوت".



وتوجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول: "لو لم تكن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت لما كانت تتوسل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، ولما كانت تستجدي الأمم المتحدة والدول الكبرى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، ولما كانت تطلب الحماية من أميركا ومعها 20 دولة في العالم لتوفير الحماية السفن في البحر الأحمر، إسرائيل هزمت ولم تعد تصدق أكاذيب نتنياهو".



وتابع: "الإعلام الإسرائيلي قال أن 90% من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو وإنما يصدقون سيد المقاومة حسن نصر الله بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".



وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلام جنوبي لبنان أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.

ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف شهيد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.