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جيش الاحتلال يعلن عن مقتل كلب وإصابة 7 جنود في صفوفه في معارك خانيونس

الثلاثاء 09 يناير 2024 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن عن مقتل كلب وإصابة 7 جنود في صفوفه في معارك خانيونس



القدس المحتلة/سما

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إصابة 7 جنود في صفوفه ومقتل كلب بوليسي تابع له، خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في خان يونس.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر "قوات من الكتيبة 101 في لواء المظليين تقاتل عناصر "حماس" داخل مبنى في خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أن "جنودا من الفريق القتالي للواء المظليين في قلب خان يونس، قاتلوا وقضوا على الإرهابيين في معارك قريبة ومن خلال نيران القناصة"، لافتا إلى أن "القوات عثرت على العديد من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "فتح الإرهابيون النار على قوات من كتيبة المظليين من داخل المباني في المنطقة، ووجهت القوات الجوية ضربات جوية وقصفت الدبابات للقضاء على الإرهابيين، وبعد ذلك قامت القوات بعمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود أي إرهابيين آخرين".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "سبعة جنود من الكتيبة أصيبوا، كما قُتل كلب من وحدة الكلاب البوليسية في عوكيتز خلال القتال".

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