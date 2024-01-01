بلينكن: السعودية مهتمة بـ"علاقات طبيعية بإسرائيل" ضمن شروط

واشنطن/سما/

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، قوله إن لدى "إسرائيل فرصاً حقيقية في تعزيز العلاقات بدول عربية".

وأشار بلينكن، بحسب الصحيفة، في اجتماعاته بالمسؤولين في كيان الاحتلال، إلى أنّ السعودية ودولاً أخرى لا تزال "مهتمة ببناء علاقات دبلوماسية طبيعية بإسرائيل"، على الرغم من الدمار في غزة، والمخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وكان بلينكن قال للصحافيين، في مدينة العلا في السعودية، قبل أن يتوجّه إلى "إسرائيل"، مساء أمس الاثنين، إن ولي العهد محمد بن سلمان أبلغه أنّ السعوديين لا يزال لديهم "مصلحة واضحة" في محاولة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بـ"إسرائيل".

لكنّ "هناك شرطين على الأقل"، من أجل تحقيق التطبيع، بحسب بلينكن، هما "إنهاء الحرب في غزة، وموافقة إسرائيل على اتخاذ خطوات عملية بشأن إقامة دولة فلسطينية".

وسافر بلينكن، وفق الصحيفة، إلى "إسرائيل" بهدف إيصال هذه الرسالة إلى نتنياهو ومسؤولين آخرين، ولإخبارهم بأن القادة الذين التقى بهم اتفقوا على "التنسيق من أجل المساعدة على إرساء الاستقرار في غزة فيما بعد الحرب"، إذا كانت "إسرائيل" مستعدة للعمل معهم، من دون أن يقدم بلينكن أي تفاصيل عما قد يستلزمه هذا التنسيق.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بدورها، عن مسؤولين أميركيين، أنّ "بلينكن قدّم خطة لمستقبل غزة، بناءً على اجتماعاته مع قادة السعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا".

وبالتزامن مع تصريحات بلينكن، قال سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، خالد بن بندر، لـ"بي بي سي"، إنّ السعودية مهتمة بتطبيع العلاقات بـ"إسرائيل" بعد الحرب على غزة، "لكن أي اتفاق يجب أن يؤدّي إلى إقامة دولة فلسطينية".

وقال السفير السعودي إن الاتفاق كان "قريباً"، عندما أوقفت المملكة المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة، بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، وإنّ السعودية لا تزال تؤمن بإقامة علاقات بـ"إسرائيل"، على الرغم من أرقام الضحايا "المؤسفة" في غزة، لكن ذلك لن "يأتي على حساب الشعب الفلسطيني".

ورداً على سؤال عما إذا كانت السعودية تَعُدّ حماس جزءاً من تلك الدولة الفلسطينية المستقبلية، قال ابن بندر إن الأمر "يتطلب كثيراً من التفكير".

وكان مسؤول أميركي رفيع كشف، أمس الإثنين، لشبكة "NBC"، أنّ الرسالة التي سيحملها بلينكن إلى كيان الاحتلال تتضمن إبلاغ "إسرائيل" ضرورة إنهاء المعركة العسكرية في أسرع وقت ممكن.



وكان وزير الخارجية الأميركي جال في عددٍ من الدول العربية، قبل وصوله إلى كيان الاحتلال. وشملت جولته الأردن، حيث طالب الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال استقباله، بضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأسوية في قطاع غزّة، مؤكداً رفض الأردن، بصورة كاملة، التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزّة، ومشدداً على ضرورة "تمكين أهالي غزّة من العودة إلى بيوتهم".

بدوره، أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله بلينكن، ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة لمناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد.