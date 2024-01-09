لواء عسكري مصري ردا على اختراق "إسرائيل" محور فيلادلفيا: "اللي هيعتب حدود مصر حنقطع رجله"

القاهرة/سما/

قال اللواء العسكري والاستراتيجي المصري سمير فرج إن محور فيلادلفيا عبارة عن شريط يمتد على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويمتد المحور من البحر المتوسط شمالا إلى معبر كرم أبوسالم جنوبا، بطول نحو 14 كيلومترًا، بعمق من 400 إلى 800 متر، موضحا أن محور” فيلادلفيا” ليس في الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن الممر أرض فلسطينية، وطبقًا لاتفاقية كامب ديفيد تحتوي على قوات لتأمين الحدود.



وأضاف «فرج» في تصريحات إعلامية أن دخول إسرائيل محور فيلادلفيا يعد مخالفة لاتفاقية كامب ديفيد، مؤكدا أن الممر ليس في الأراضي المصرية.



وهدد فرج قائلا: “اللي هيعتب في حدود مصر هتتقطع رجله، وقواتنا جاهزة لهذا».

وقال فرج :”لو إسرائيل خالفت كامب ديفيد، أنا بقول يبقى نعمة وستر لنا، هنعمل اللي إحنا عايزينه في سيناء».



وأشار إلى أن الغرض من طرح هذا الأمر هو رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطالة أمد بقائه بالحكومة.



تأتي تصريحات فرج بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليبرمان أكدا فيها ضرورة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا.