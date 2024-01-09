جيش الاحتلال يزعم مقتل 6 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أفاد تحقيق إسرائيلي أولي بمقتل 6 جنود من بين صفوف الجيش الإسرائيلي بنيران صديقة، أمس الاثنين، وسط قطاع غزة.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 6 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، أمس الاثنين، في منطقة البريج وسط قطاع غزة، نتيجة إطلاق نار من دبابة إسرائيلية.

وأوضحت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي قد أجرى تحقيقا أوليا، وتبين من خلاله أن "الكارثة" التي وقعت، أمس الاثنين، في البريج وسط قطاع غزة، وسقط فيها 6 ضباط وجنود إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة نتج عن إطلاق دبابة إسرائيلية لقذيفة، أي بنيران صديقة، نتج عنها تفجير شاحنة ذخائر، قبل تجهيز الجيش الإسرائيلي لتفجير أحد الأنفاق.





وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في مقتل 6 من جنوده، قال إنهم قضوا في انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات، أمس الاثنين، وسط قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات ظهر أمس، خلال نشاط لجنود الهندسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة"، موضحة أن المتفجرات كانت مخصصة لتدمير طريق تحت الأرض، عثر بداخله الجنود الإسرائيليون على مصنع ضخم لإنتاج المتفجرات والصواريخ البعيدة المدى.

وقالت إن الانفجار أسفر عن مقتل 6 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من بينهم المطرب الشهير "عيدان عميدي".



وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: "يحقق الجيش الإسرائيلي في الحادث، ولا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كان الانفجار الذي وقع في الشاحنة والنفق الذي أرادوا تدميره ناجمًا عن سوء التحكم في المواد الناسفة، أو لأن المتفجرات التي تم وضعها في النفق اشتعلت بطريقة خارجة عن السيطرة بواسطة شرارة أو شحنة كانت في المكان".



وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا مقتل 3 من عناصره في معارك في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 9 قتلى.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 519 قتيلاً، بينهم 185 قتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.