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"القسّام" تعلن مقتل 22 جنديا إسرائيليا وتدمير 42 آلية عسكية (فيديو)

الثلاثاء 09 يناير 2024 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسّام" تعلن مقتل 22 جنديا إسرائيليا وتدمير 42 آلية عسكية (فيديو)



غزة/سما/

قال الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة إن القسام تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وتأكيد الإجهاز على 22 جنديًا إسرائيليًا من نقطة الصفر إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح. 

وأضاف أبو عبيدة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 9 يناير كانون الثاني 2024، أن القسام نفذ خلال الأسبوع الماضي 52 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص. 


وتابع أن القسام نسف منزلًا وفجرت 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال، وأطلقت صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع، وأسقطت طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" واستولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي "درون". 

ولفت إلى استهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، وتوجيه رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها. 

و في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام،  قالت القسام: "إنها تمكنت من "قنص 4 جنود صهاينة ببندقية "الغول" القسّامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، بالقرب من شارع السكة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة"، ثم استهدفوا "جيب من نوع "همر" وصل لإنقاذ القوة بقذيفة "آر بي جيه"، وحققوا إصابات مباشرة".

وفي المنطقة نفسها، فجّر المقاتلون "نفقين بقوات الاحتلال فور اقترابها من عيني النفقين، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح".

وفي جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، دمر مقاتلو "القسّام دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" واشتعلت النيران فيها"، كما أطلقوا قذائف هاون على "جنود وآليات العدو المتوغلة"، بحسب بيان.

كما قالت "القسّام" إن مقاتليها "استهدفوا قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس".

وبوتيرة يومية رغم مرور 95 يوما من الحرب، تعلن كتائب القسّام عن قتلها جنودا إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع فيديو لبعض هذه العمليات.

ومنذ صباح الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 9 من عناصره، بينهم 5 ضباط، في معارك بغزة، دون أو يذكر مكان المعارك ولا موعدها.

وبحصيلة الثلاثاء، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 519، بينهم 185 قتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

#كتائب القسام

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