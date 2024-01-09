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بريطانيا: قلقون إزاء احتمال انتهاك"إسرائيل" القانون الدولي بغزة

الثلاثاء 09 يناير 2024 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: قلقون إزاء احتمال انتهاك"إسرائيل" القانون الدولي بغزة



لندن/سما/

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، إنه "قلق إزاء احتمال قيام إسرائيل بأعمال في غزة تشكل انتهاكا للقانون الدولي".

جاء ذلك في رد كاميرون على سؤال رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني أليسيا كيرنز، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن كاميرون رفض الإجابة صراحة عن سؤال النائبة كيرنز بشأن ما إذا كان قد اطلع على أي "نصيحة قانونية" من وزارة الخارجية تفيد بأن "إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة".

ولكن وزير الخارجية البريطاني أقر بأنه اطلع على أمور تتعلق بالنزاع في غزة، وأنها كانت "مقلقة للغاية"، موضحا أنه "ليس من عمله إصدار حكم قانوني" بهذا الخصوص.

وأضاف: "هل أشعر بالقلق من أن إسرائيل قامت بأعمال قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي، لأن منطقة ما تعرضت للقصف؟ نعم بالطبع".

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعت الخارجية البريطانية إلى الامتناع عن مهاجمة من يخضعون لحماية القانون الدولي الإنساني.

وقال متحدث الخارجية البريطانية، في رده على سؤال لمراسل الأناضول حول اعتداء القوات الإسرائيلية على مصور الأناضول مصطفى الخاروف، إن "الصحفيين يخضعون لحماية القانون الإنساني، وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن مهاجمتهم".

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