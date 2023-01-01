قمة فلسطينية أردنية مصرية في العقبة لبحث المستجدات في قطاع غزة

رام الله/سما/

تُعقد قمة ثلاثية فلسطينية أردنية مصرية، يوم غد الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية على ساحل البحر الأحمر، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.



وقال مصدر فلسطيني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القمة الثلاثية ستعقد غدا الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".



وأضاف المصدر أن "القمة الثلاثية تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة".



وأشار إلى أن "القمة ستبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس".

ووفقا للمصدر ذاته، ستأكد القمة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".







