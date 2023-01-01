  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قمة فلسطينية أردنية مصرية في العقبة لبحث المستجدات في قطاع غزة

الثلاثاء 09 يناير 2024 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قمة فلسطينية أردنية مصرية في العقبة لبحث المستجدات في قطاع غزة



رام الله/سما/

تُعقد قمة ثلاثية فلسطينية أردنية مصرية، يوم غد الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية على ساحل البحر الأحمر، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.


 وقال مصدر فلسطيني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القمة الثلاثية ستعقد غدا الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".


وأضاف المصدر أن "القمة الثلاثية تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة".


وأشار إلى أن "القمة ستبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس".

ووفقا للمصدر ذاته، ستأكد القمة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".




 

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

يجب وقف الحرب ..يديعوت: يجب التوصل لاتفاق مع حماس وتكشف عن الشرط الذي يضعه السنوار للإفراج عن المخطوفين

أكسيوس: "إسرائيل" ستبلغ بلينكن بشرطها لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

"حزب الله" لـ"إسرائيل":حضرنا لكم ما لم تتوهموه بيوم من الأيام

بايدن لمحتجين قاطعوا كلمته: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا

محدث.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده وإصابة 27 في غزة

شاهد: لحظة إعدام امرأة غزية خلال نزوحها مع مجموعة من الأشخاص وهم يحملون الرايات البيضاء

الأخبار الرئيسية

مصر ترفض طلبا إسرائيليا بخصوص مراقبة المنطقة العازلة مع غزة

أبو حمزة: القضاء على المقاومة لن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لانهاية

659d792c4c59b763d2615d99

السعودية: المملكة لا تزال مهتمة بالتطبيع مع "إسرائيل" بعد انتهاء الحرب في غزة

20240109050407

غالانت لبلينكن: عمليات الجيش في خانيونس ستتكثّف

محلل إسرائيلي: المرحلة الثالثة في غزة تضعنا أمام معضلات لا حل لها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية