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وجه رسالة إلى مستوطني غلاف غزة

أبو حمزة: القضاء على المقاومة لن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لانهاية

الثلاثاء 09 يناير 2024 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حمزة: القضاء على المقاومة لن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لانهاية



غزة/سما/

أكد الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، أن هدف الاحتلال الإسرائيلي المعلن بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية .

وأضاف أبو حمزة في كلمة مسجلة ومصورة بثها الإعلام الحربي لسرايا القدس اليوم الثلاثاء، "من يريد أن ينزع سلاحنا سننزع روحه  إن شاء الله."

وأكد أبو حمزة أنه لا عودة ولا استقرار للمستوطنين في غلاف غزة طالما استمرت الحرب على غزة.

وأضاف:" نقول للمستوطنين إن وعد نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة هي سراب ووهم، وقرار عودتكم فقط بيد المقاومة بعد انتهاء الحرب وهزيمة نتنياهو التاريخية.

وعن عمليات سرايا القدس في محاور التوغل قال الناطق العسكري أبو حمزة: " أسقطنا طائرة استخبارات صهيونية في سماء خان يونس وحصلنا منها على معلومات مهمة.

كما أطبق مجاهدو السرايا على آليات العدو  بالقذائف والصواريخ والأسلحة المناسبة، فضلا عن الاجهاز على قوة صهيونية خاصة تحصنت في أحد المباني.

ووجه  أبو حمزة التحية لمقاتلي سرايا القدس في جنين وطولكرم وفي كافة مناطق الاشتباك في عموم الضفة الغربية، الذين حوّلوا جيبات الاحتلال إلى خردة في حي الجابريات بجنين طوالبة.

وفي ختام حديثه قال أبو حمزة: " لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان، جهادنا مستمرة وعملياتنا متواصلة والطائفة المنصورة لا تهزم بإذن الله..

    وعرضت سرايا القدس مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس لقوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بخانيونس.  

#سرايا القدس #ابو حمزة

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