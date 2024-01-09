الصحة العالمية: الأطقم الطبية والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب غزة

غزة/سما/

عبّر مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع احتدام المعارك حول مدينة خانيونس، وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم.

وقال شون كيسي منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة لمؤتمر صحافي في جنيف عبر رابط فيديو: "لذلك فإن ما نراه يثير قلقاً حقيقياً حول الكثير من المستشفيات".

وأضاف "نشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية"، مشيراً إلى أن ما يقدر بنحو 600 مريض فروا من إحدى المنشآت. وكانت المنظمة الأممية قد أكدت أن مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة فقد الكثير من موظفيه، وأنه يعمل حالياً بنحو 30 بالمائة فقط ممكن كانوا يعملون قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

جاء ذلك في تقرير، عقب زيارة أجراها فريق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى مستشفى "الأقصى"، يوم الأحد. ووصف شون كيسي المشهد في المستشفى بـ "فوضوي"، وإن موقعه "قريب من المنطقة التي تم إخلاؤها السبت".



وأضاف: "فقد المستشفى الكثير من موظفيه، ويعمل حالياً بنحو 30 بالمائة من الموظفين الذين كانوا موجودين قبل بضعة أيام فقط". وقبل أيام، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر بإخلاء المنطقة المحيطة بالمستشفى بمدينة دير البلح من خلال منشورات أسقطتها من الجو.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أوضحت في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإرهاب المرضى والطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى من خلال (الطائرات) المسيّرات".

وأشارت إلى أن "المسيرات الإسرائيلية تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى وتستهدف كل من يتحرك"، موضحة أن "الجرحى والمرضى يهربون من المستشفى تحت النيران الإسرائيلية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد "22 ألفاً و835 شهيداً و58 ألفاً و416 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.