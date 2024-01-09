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جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده في غزة.. انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات

الثلاثاء 09 يناير 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده في غزة.. انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في مقتل 6 من جنوده، قال إنهم قضوا في انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات، أمس الاثنين، وسط قطاع غزة.


وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات ظهر أمس، خلال نشاط لجنود الهندسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة".


وأوضحت أن المتفجرات كانت مخصصة لتدمير طريق تحت الأرض، عثر بداخله الجنود الإسرائيليون على مصنع ضخم لإنتاج المتفجرات والصواريخ البعيدة المدى.
وقالت إن الانفجار أسفر عن مقتل 6 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من بينهم المطرب الشهير "عيدان عميدي".

وقالت القناة: "يحقق الجيش الإسرائيلي في الحادث، ولا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كان الانفجار الذي وقع في الشاحنة والنفق الذي أرادوا تدميره ناجمًا عن سوء التحكم في المواد الناسفة، أو لأن المتفجرات التي تم وضعها في النفق اشتعلت بطريقة خارجة عن السيطرة بواسطة شرارة أو شحنة كانت في المكان".



وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا مقتل 3 من عناصره في معارك في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 9 قتلى.


وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 519 قتيلاً، بينهم 185 قتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.


 

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