  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بلينكن: السعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا ستبحث المشاركة في اليوم التالي لحرب غزة

الثلاثاء 09 يناير 2024 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: السعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا ستبحث المشاركة في اليوم التالي لحرب غزة



واشنطن/سما:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن أن "السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستبحث المشاركة في اليوم التالي للحرب في غزة".


ونقلت وسائل إعلام عن بلينكن، قوله إن "زعماء هذه الدول اتفقوا على العمل لجهود مساعدة غزة"، مشيرًا إلى أنه وجد، في كل مكان ذهب إليه، قادة مصممين على منع اتساع دائرة الصراع.


وأضاف بلينكن أن "زعماء تلك الدول اتفقوا على مساعدة غزة في الاستقرار والتعافي ورسم مسار سياسي مستقبلي، وأنهم مستعدون لتقديم الالتزامات اللازمة لاتخاذ القرارات الصعبة وتحقيق كل هذه الأهداف".



وختم وزير الخارجية الأمريكي تصريحاته، بالقول إنه "سيعرض الالتزامات العربية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس حربه، والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل تقديمها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد قال، أمس الاثنين، إن "المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة ستشهد خفضًا لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة، لكنها ستكون مرحلة أطول من المرحلتين السابقتين"، مؤكدًا أن سبب الهجمات الإسرائيلية القوية هو شدة التهديد الذي تواجهه إسرائيل، حسب قوله.


وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل، أمس الاثنين. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن بلينكن سيبحث مع المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، المرحلة الثالثة من الحرب الدائرة على قطاع غزة.

#بلينكن

الأكثر قراءة اليوم

يجب وقف الحرب ..يديعوت: يجب التوصل لاتفاق مع حماس وتكشف عن الشرط الذي يضعه السنوار للإفراج عن المخطوفين

إعلام إسرائيلي: اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا في قطاع غزة منذ بداية الحرب

أكسيوس: "إسرائيل" ستبلغ بلينكن بشرطها لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

الإمارات ترفض طلبا لنتنياهو وتنصحه بطلب المساعدة من زيلينسكي

"حزب الله" لـ"إسرائيل":حضرنا لكم ما لم تتوهموه بيوم من الأيام

بايدن لمحتجين قاطعوا كلمته: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا

الأخبار الرئيسية

محلل إسرائيلي: المرحلة الثالثة في غزة تضعنا أمام معضلات لا حل لها

photo_2024-01-09_15-43-33

خطة أمريكية لتسوية مستدامة في الشرق الأوسط بعد حرب غزة

photo_2024-01-09_15-35-28

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده في غزة.. انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات

بن غفير لبلينكن: هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهدوء مع "حماس"

بلينكن: ثمة «فرصة حقيقية» لإسرائيل للاندماج في الشرق الأوسط بعد حرب غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية