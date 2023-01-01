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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 23 ألفا و210 شهداء

الثلاثاء 09 يناير 2024 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 23 ألفا و210 شهداء



غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 23 ألفا و210 والمصابين إلى 59 ألفا و167" في اليوم الـ95 للحرب الإسرائيلية.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "تلغرام" بأن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 126 شهيدا و241 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 23 ألفا و210 شهداء و59 ألفا و167 إصابة"، منذ بداية الحرب.

وذكرت أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ومساء الاثنين أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في تصريحات صحفية البدء في "مرحلة جديدة" من الحرب بقطاع غزة، "أقل كثافة في القتال، تشمل قوات برية وهجمات جوية أقل".

وأشار هاغاري إلى أن الجيش "سيركز الآن على معاقل حماس جنوب ووسط القطاع، وخاصة حول مدن خان يونس ودير البلح".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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