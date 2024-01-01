وزير الخارجية الألمانية: على السلطة أن تلعب دوراً حيوياً في غزة وعلى حماس القاء سلاحها

سما / وكالات /

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالانا باربوك، خلال زيارتها لمصر، إن المجتمع الدولي عليه واجب الاهتمام بالترتيبات الأمنية في قطاع غزة. ووفقا لها، يجب على السلطة الفلسطينية أن تلعب دورا حيويا في غزة في المستقبل، ويجب على حماس أن تلقي سلاحها.

وقالت باربوك إن ألمانيا ومصر تتفقان على أن غزة والضفة الغربية ملك للفلسطينيين، مضيفة أنها ستتوجه إلى رفح اليوم.

وقال وزير الخارجية الألماني: "نحن بحاجة إلى مزيد من الوصول، وخاصة إلى غزة". "نحن بحاجة إلى ضمان وصول المساعدات إلى الناس في غزة. معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن تستمر.