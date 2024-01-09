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اغتيال 3 من عناصر الحزب .. مسيّرات لحزب الله تهاجم مقر قيادة للاحتلال في صفد

الثلاثاء 09 يناير 2024 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال 3 من عناصر الحزب .. مسيّرات لحزب الله تهاجم مقر قيادة للاحتلال في صفد



القدس المحتلة / سما/

اغتالت اسرائيل 3 عناصر من حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في قصف مسيّرة اسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق الغندورية في قضاء النبطية بصاروخ موجه.

وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 3 شهداء جراء الاستهداف.

وقالت الوكالة إن المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف منطقة حولا خلة الساقية.

و أعلن حزب الله استهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.‌‏ ‏ ‏ ‏

 

وقال حزب الله في بيان له: إن هذه العملية التي نفذتها المقاومة الإسلامية جاءت في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد).

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