اغتيال 3 من عناصر الحزب .. مسيّرات لحزب الله تهاجم مقر قيادة للاحتلال في صفد

القدس المحتلة / سما/
اغتالت اسرائيل 3 عناصر من حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في قصف مسيّرة اسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق الغندورية في قضاء النبطية بصاروخ موجه.
وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 3 شهداء جراء الاستهداف.
وقالت الوكالة إن المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف منطقة حولا خلة الساقية.
و أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.
وقال حزب الله في بيان له: إن هذه العملية التي نفذتها المقاومة الإسلامية جاءت في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة اغتيال القائد الشهيد الأخ المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد).