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دول عربية وإسلامية ستبحث المشاركة باليوم التالي للحرب بغزة

الثلاثاء 09 يناير 2024 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دول عربية وإسلامية ستبحث المشاركة باليوم التالي للحرب بغزة



غزة / سما/

 بتكليف من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ستناقش السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا المشاركة في اليوم التالي للحرب على غزة.

ونقلت وكالة "اسوشيتد برس" عن وزير الخارجية بلينكن قوله ان السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستبحث المشاركة باليوم التالي للحرب بغزة.

واضاف أن زعماء تركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية اتفقوا على العمل لجهود مساعدة غزة، وزعماء تلك الدول اتفقوا على مساعدة غزة في الاستقرار والتعافي ورسم مسار سياسي مستقبلي.

وتابع قائلا : في كل مكان ذهبت إليه وجدت قادة مصممين على منع اتساع دائرة الصراع".

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