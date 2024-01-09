95 يوما من العدوان.. توغل إسرائيلي شمال مخيم النصيرات

في اليوم الخامس والتسعين من عدوانه على غزة واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من القطاع وخصوصًا وسطه وجنوبه.

فصباح اليوم، أفادت مصادر محلية بسماع دوي أصوات انفجارات عنيفة وقصف مدفعي متواصل جنوبي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد شخص وجرح عدد آخر في استهداف منزل سكني غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23 ألفًا.

وتوغلت آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالقرب من مسجد الدعوة.

سياسيًا، يجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم مع زعماء إسرائيليين في مسعى للحيلولة دون تحول الحرب في قطاع غزة إلى صراع إقليمي بحسب ما تقول واشنطن.