"نيويورك تايمز" : حرب غزة تتحول لمرحلة جديدة وهذه تفاصيلها ..

القدس المحتلة / سما /

نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل بدأت التحول من حملة برية وجوية واسعة في غزة لمرحلة أدق استهدافا.

وقالت الصحيفة الأميركية إن مسؤولين إسرائيليين يأملون إكمال "المرحلة الانتقالية" للعمليات العسكرية بنهاية يناير/كانون الثاني الحالي.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أنهم يتوقعون أن تعتمد إسرائيل بشكل أكبر على ما سموها مهام جراحية تنفذها قوات النخبة، مشيرين إلى أن عدد الجنود الإسرائيليين شمالي قطاع غزة انخفض إلى أقل من النصف منذ شهر.

كما نقلت "نيويورك تايمز" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المرحلة الجديدة من الحرب على غزة تتضمن عددا أقل من القوات والغارات الجوية.

وقال المتحدث العسكري إن كثافة العمليات شمالي القطاع تنحسر مع التحول إلى هجمات محددة، مضيفا أن الجيش سيركز الآن على معاقل حركة حماس في المناطق الجنوبية والوسطى بالقطاع.