اعتقال 120 متظاهراً بعد إغلاق جسور وأنفاق نيويورك احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في غزة

نيويورك/سما/

اعتقلت شرطة مدينة نيويورك 120 متظاهراً على الأقل من المتضامنين مع غزة، الإثنين، بتهمة عرقلة حركة المرور على عدة جسور حول “مانهاتن” ونفق ” هولاند”.

وقالت شرطة نيويورك إنّ حوالي 200 من المتظاهرين تجمعوا حوالي الساعة التاسعة صباحًا للمشاركة في الاحتجاجات عند النفق وجسور “بروكلين” و”مانهاتن” و”ويليامزبيرغ” .

وأظهرت الصور المتظاهرين وهم يسدون مداخل النفق والجسور من خلال الجلوس في الممرات المرورية وأذرعهم متصلة ببعضها البعض عبر أنابيب PVC.

وأظهر مقطع فيديو الشرطة وهي تستخدم مناشير لقطع الأنابيب البلاستيكية لفصل المتظاهرين.

وأظهرت الصور الضباط وهم يعتقلون بعض المتظاهرين.

وقالت شرطة هيئة الموانئ إنّ 120 متظاهرا اعتقلوا عند النفق. ولم يتضح على الفور عدد الاعتقالات التي تمت على الجسور الثلاثة.

وشوهدت الممثلة سوزان ساراندون أمام الكاميرا في مظاهرة جسر مانهاتن.

وقد تم طرد ساراندون مؤخرًا من وكالة المواهب الخاصة بها بعد الإدلاء بتصريحات ضد الحرب الإسراتئيلية الهمجية على غزة، والتي اعتبرتها وسائل الإعلام الأمريكية تصريحات ضد اليهود.

وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، خلال تواجده الإعلامي الأسبوعي: “الحق في الاحتجاج لا يمنح الشخص الحق في إغلاق الجسور والأنفاق”. “ولكن يجب تدمير حماس. فهي منظمة

إرهابية. “

وتم إخلاء المتظاهرين، وأعيد فتح الجسور الثلاثة والنفق بحلول الساعة 11:30 صباحًا، على الرغم من أن الشرطة قالت إنها تتوقع تأخيرات حركة المرور المتبقية.

ولجأ المتظاهرون إلى عرقلة حركة المرور على الطرق السريعة والجسور الرئيسية في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، خرج المتظاهرون إلى الشوارع عشية رأس السنة الجديدة، احتجاجاً على الحرب الهمجية الإسرائيلية على غزة مما تسبب في حدوث اضطرابات في مدن أمريكية، بما في ذلك مدينة نيويورك وبوسطن.

وواجهت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المتضامنين مع غزة في شيكاغو المشرعين في منازلهم يوم 23 ديسمبر/كانون الأول، وأغلقوا مؤقتًا طريقًا سريعًا للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين في غزة.

كما شوهدت احتجاجات في المطارات الكبرى، بما في ذلك مطار لوس أنجلوس الدولي، ومطار جون إف كينيدي الدولي، ومطار لاغوارديا.