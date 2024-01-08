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"إسرائيل" تعلن مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام طويل

الثلاثاء 09 يناير 2024 06:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام طويل



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب تقف وراء اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام الطويل، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن الاغتيال,


وقال يسرائيل كاتس في مقابلة مع "القناة 14": "فيما يتعلق بالهجوم على جنوب لبنان، فقد تحملنا المسؤولية عن اغتيال قائد قوة الرضوان".

وأضاف كاتس: "هذا جزء من الحرب..نحن نلحق الضرر بأعضاء حزب الله والبنية التحتية والأنظمة التي وضعوها لردع إسرائيل..وضعنا هدفا لإعادة الأمن لسكان الشمال".

وقد استشهد طويل يوم الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت لاحق، نعاه "حزب الله" وقال إنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وهذه أول مرة يستخدم فيها "حزب الله" صفة "قائد" عند نعي أحد عناصره.

وكان طويل القيادي العسكري الأعلى رتبة في "حزب الله" الذي تغتاله "إسرائيل" منذ بدء التصعيد عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

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