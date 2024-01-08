  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وضباط وإصابة 6 آخرين في معارك غزة

الثلاثاء 09 يناير 2024 06:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وضباط وإصابة 6 آخرين في معارك غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 جنود وضباط وإصابة 6 آخرين خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الجيش سمح بنشر أسماء أربعة قتلى من الجيش الإسرائيلي سقطوا في مواجهات مع المقاومة في قطاع غزة وهم:

- الرقيب روي طال 19 عاما من كفار يهوشع، مقاتل في الكتيبة 94 لواء كفر، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد الاحتياطي ديفيد شورتز 26 عاماً من العزار، مقاتل في كتيبة الهندسة 8219، تشكيل 551 حجي حاش، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد احتياط ياكير هاكاستر 26 عاما من القدس، مقاتل في كتيبة الهندسة 8219، تشكيل حجي 551، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد الاحتياطي غابرييل بلوم (27 عاما) من بيت شيمش، مقاتل في فرقة الهندسة التابعة للفرقة 36، سقط في معركة وسط القطاع.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 514 منذ 7 أكتوبر ، و182 منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة.
 

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا في قطاع غزة منذ بداية الحرب

أكبري: واشنطن بعثت لطهران رسالة مع وفد خليجي وعرضت تسوية كبرى في المنطقة

الإمارات ترفض طلبا لنتنياهو وتنصحه بطلب المساعدة من زيلينسكي

بايدن لمحتجين قاطعوا كلمته: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة (صور وفيديو)

شاهد .."معاريف": احتراق 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني إثر انفجار غامض

"حزب الله" لـ"إسرائيل":حضرنا لكم ما لم تتوهموه بيوم من الأيام

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا

الأخبار الرئيسية

أكسيوس: "إسرائيل" ستبلغ بلينكن بشرطها لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

659c8be14236040efd7519c7

"إسرائيل" تعلن مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام طويل

12024902819180599763

سكتة قلبية تنهي حياة رقيب من "غولاني" شاهد مقتل جنوده في غزة

2024-01-08_21-12-02_669435

بلينكن يصل "إسرائيل" لبحث حرب غزة

بايدن-730x438

بايدن لمحتجين قاطعوا كلمته: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية