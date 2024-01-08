الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وضباط وإصابة 6 آخرين في معارك غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 جنود وضباط وإصابة 6 آخرين خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الجيش سمح بنشر أسماء أربعة قتلى من الجيش الإسرائيلي سقطوا في مواجهات مع المقاومة في قطاع غزة وهم:

- الرقيب روي طال 19 عاما من كفار يهوشع، مقاتل في الكتيبة 94 لواء كفر، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد الاحتياطي ديفيد شورتز 26 عاماً من العزار، مقاتل في كتيبة الهندسة 8219، تشكيل 551 حجي حاش، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد احتياط ياكير هاكاستر 26 عاما من القدس، مقاتل في كتيبة الهندسة 8219، تشكيل حجي 551، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد الاحتياطي غابرييل بلوم (27 عاما) من بيت شيمش، مقاتل في فرقة الهندسة التابعة للفرقة 36، سقط في معركة وسط القطاع.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 514 منذ 7 أكتوبر ، و182 منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة.

