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شاهد: الاحتلال يعدم 3 شبان في طولكرم

الإثنين 08 يناير 2024 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الاحتلال يعدم 3 شبان في طولكرم



طولكرم/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 340 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: “وصول 3 شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي”.

وأضافت أن الثلاثة هم “الشهيد يوسف علي الخولي (22 عاماً)، والشهيد عاهد سلمان موسى (23 عاماً)، والشهيد طارق أمجد شاهين (24 عاماً)”.

 

 

 

واقتحمت قوات الاحتتلال مدينة طولكرم وحاصرت منزلا ومركبة في ضاحية أكتابا في المدينة، بالتزامن مع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي “أطلق النار على الشبان الثلاثة وتركهم ينزفون، واعتقل شابا مصابا، وبعد انسحابه تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إليهم ونقلتهم إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم”.

 

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت إلى ذات المستشفى “إصابة بالرصاص الحي أسفل الظهر لشاب (21 عاماً).

 

 

 

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة ضد قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة

#طولكرم

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