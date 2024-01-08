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جيش الاحتلال يعلن إصابة فنان بجروح خطيرة في معارك غزة

الإثنين 08 يناير 2024 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن إصابة فنان بجروح خطيرة في معارك غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين عن إصابة الفنان الإسرائيلي الشهير عيدان أمادي، الذي يخدم في قوات الاحتياط منذ 7 أكتوبر كجندي في سلاح الهندسة، بجروح خطيرة خلال القتال في قطاع غزة.

وقد تم نقل بطل مسلسل "فوضى" عيدان أمادي إلى مستشفى شيبا في تل هشومير يوم الاثنين، حيث خضع للتخدير والتنفس الصناعي، مع وجود شظايا في كافة أنحاء جسده.

ووصفت حالته بأنها "مستقرة"، لكن من المتوقع أن يخضع لعملية جراحية الليلة. 

هذا وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" يوم الاثنين، بمقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

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