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جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا

الإثنين 08 يناير 2024 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا



القدس المحتلة/سما/

صرح جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الاثنين، بقيامه باغتيال المسؤول عن إطلاق الصارويخ لدى حركة حماس، من داخل الأراضي السورية.


وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "اغتال الجيش، صباح اليوم، في منطقة بيت جن، المدعو حسن عكاشة، المسؤول عن إطلاق القذائف الصاروخية لدى حماس من داخل الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة".


وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عكاشة "منذ بداية الحرب، نظم عمل خلايا  لحماس لتنفيذ عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سوريا، نحو الأراضي الإسرائيلية". وفق زعمه.


وقال جيش الاحتلال، في بيانه : "لن نسمح بتنشيط هذه الأعمال من داخل سوريا، التي نعتبرها مسؤولة عن كل عملية تنطلق من داخل أراضيها وسنواصل العمل ضد أي تهديد يواجهنا".

#الجيش الاسرائيلي

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