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محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورا ونفقا في مدينة نيويورك

الإثنين 08 يناير 2024 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورا ونفقا في مدينة نيويورك



نيويورك/سما/

 أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين عدة جسور ونفقا في مدينة نيويورك، اليوم الإثنين، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ ثلاثة شهور.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات المتظاهرين جلسوا في وسط الطرق ورددوا هتافات بينما كانوا يعرقلون حركة السير على جسور بروكلين ومانهاتن ووليامزبورغ فوق نهر إيست ريفر، وكذلك عند نفق هولاند الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرزي مرورا بنهر هدسون.

وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي، التي تدير نفق هولاند، على موقعها الإلكتروني إن الممرات المؤدية إلى نيوجيرزي مغلقة “بسبب نشاط للشرطة”.

وأظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يهتفون “شرطة نيويورك وكو كلوكس كلان وجيش الدفاع الإسرائيلي، كلهم متشابهون”.

ورفع محتجون عند نفق هولاند لافتات كتبوا عليها “ارفعوا الحصار عن غزة” و”أوقفوا إطلاق النار فورا” و”انهوا الاحتلال”.

وأعلنت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام وحركة الشباب الفلسطيني والاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون في نيويورك، وغيرها من المنظمات، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس أنها مشاركة في تنظيم هذا الاحتجاج.

وأظهر مقطع مصور لإحدى المحتجات، بينما تقتادها الشرطة مكبلة، وهي تقول “يجب إنهاء الحصار على غزة”.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون اليوم إن الحرب الإسرائيلية أدى حتى الآن إلى استشهاد 23084 فلسطينيا في غزة.

 

#فلسطين #نيويورك

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