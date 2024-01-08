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“بتسيلم”: تجويع غزة نتيجة سياسة "إسرائيل" الحرمان من الغذاء

الإثنين 08 يناير 2024 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
“بتسيلم”: تجويع غزة نتيجة سياسة "إسرائيل" الحرمان من الغذاء



القدس المحتلة/سما/

 قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم“، الاثنين، إن “2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع، كنتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل المعلنة التي تحرمهم من الغذاء”.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها المركز الإسرائيلي على حسابه عبر منصة “إكس”.

وأضاف المركز أن “سكان غزة يعتمدون الآن بشكل كامل على الإمدادات من الخارج، حيث لم يعد بإمكانهم إنتاج أي طعام تقريبًا بأنفسهم”.

وأكد أن “2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع، كنتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل المعلنة التي تحرمهم من الغذاء”.

 

 

 

#بتسليم

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