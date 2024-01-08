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بايدن لمحتجين قاطعوا كلمته: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة (صور وفيديو)

الإثنين 08 يناير 2024 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن لمحتجين قاطعوا كلمته: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة (صور وفيديو)



واشنطن/سما/

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أنه يعمل على دفع إسرائيل لأن تقلّص من انتشارها العسكري في قطاع غزة، وذلك بعدما قاطعه محتجون دعوا لوقف لإطلاق النار في غزة خلال خطاب انتخابي.

وقال بايدن في كنيسة في مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية “أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملها على تقليص عديدها والخروج على نحو ملحوظ من غزة”.

 

وهتف المتظاهرون “وقف إطلاق النار فورًا”. وقال بايدن ردًا على ذلك “أفهم انفعالهم”.

بعد ذلك قام المصلّون في كنيسة الأم إيمانويل الميثودية الإفريقية بهتاف “أربعة أعوام أخرى” لدعم حملة بايدن الانتخابية لولاية ثانية في منصبه.

ودعم بايدن بقوة إسرائيل خلال عمليتها العسكرية ضد حماس بعد الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أثار احتجاجات في مناسبات عامة وغضبًا في صفوف الحزب الديموقراطي.

(أ ف ب)

#بايدن

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