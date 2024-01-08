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إعلام إسرائيلي: اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا في قطاع غزة منذ بداية الحرب

الإثنين 08 يناير 2024 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا في قطاع غزة منذ بداية الحرب



القدس المحتلة/سما

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اليوم الاثنين، يعتبر من أصعب الأيام على "إسرائيل" في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وقال مراسل القناة 14 العبرية: "اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا في قطاع غزة منذ بداية الحرب، إن لم يكن أصعبها".

وأضاف: "هذا اليوم الصعب يحمل أخبارًا صعبة، ستظهر خلال الساعات القادمة."

وفي السياق، تحدثت منصات تواصل ومواقع عبرية غير رسمية عن حدث صعب وقع لجنود الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع، والرقابة العسكرية تفرض منع نشر حول الحدث.

وبعد تصريح القناة 14 العبرية بدقائق قليلة، أعلنت كتائب القسام أنها أفشلت محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو تواجد أحد الأسرى بداخله .

وّأضافت الكتائب في بلاغ عسكري: "تم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة".

يتبع...

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