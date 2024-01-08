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سيئول تزعم استخدام حركة "حماس" لأسلحة من كوريا الشمالية

الإثنين 08 يناير 2024 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيئول تزعم استخدام حركة "حماس" لأسلحة من كوريا الشمالية



وكالات/سما/

قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، إن حركة "حماس" تستخدم أسلحة مصنعة في كوريا الشمالية ضد إسرائيل.


وأضافت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمر كبار مسؤولي إدارته بالبحث عن سبل لمساعدة الفلسطينيين.

هذا وتنفي بيونغ يانغ دائما تزويد "حماس" بالأسلحة.

وقد أصدر جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية (NIS) صورة تظهر جزءا من صاروخ كوري شمالي.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن وكالة الاستخبارات في سيئول تقوم "بجمع وتكديس" أدلة مفصلة عن إمدادات الأسلحة المشتبه بها من كوريا الشمالية إلى حركة "حماس"، لكن "من الصعب حاليا تقديم أدلة بسبب الحاجة إلى حماية المصادر ومراعاة العلاقات الدبلوماسية".

وفي وقت سابق زعمت الولايات المتحدة أن مقاتلي "حماس" استخدموا قاذفة قنابل يدوية كورية الصنع من طراز "F-7" من كوريا الشمالية.

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