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قبل زيارة بلينكن.. جيش الاحتلال: انتقلنا لمرحلة جديدة من الحرب في غزة.

الإثنين 08 يناير 2024 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبل زيارة بلينكن.. جيش الاحتلال: انتقلنا لمرحلة جديدة من الحرب في غزة.



القدس المحتلة/سما/

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن الجيش انتقل إلى مرحلة جديدة في الحرب على قطاع غزة، وذلك قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتونتي بلينكن، إلى الأراضي المحتلة، التي ستتركز بحسب مراقبين على جهود عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال هاغاري إن الجيش "بدأ مرحلة جديدة وأقل حدة من القتال".

وقال إن الجيش بدأ بالفعل الانتقال إلى المرحلة الجديدة، التي تشمل عددا أقل من القوات البرية والضربات الجوية.


وقال هاغاري: " انتقلنا إلى مرحلة جديدة، لكن الانتقال لن يكون مصحوبا باحتفال".

وتأتي تصريحاته قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، وبعد أن قال وزير الدفاع يوآف غالانت في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن قوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ستنتقل قريبا من "مرحلة المناورة المكثفة" وإلى "أنواع مختلفة من العمليات الخاصة".

وقال غالانت إن المرحلة الثالثة ستستغرق وقتا أطول، مشددا على أن إسرائيل لن تتخلى عن أهدافها، بما في ذلك تدمير حماس، وإطلاق سراح الأسرى، وإسقاط القدرات الحكومية في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن القتال في خانيونس مستمر، على الرغم من العدد الكبير من المدنيين في جنوب قطاع غزة.

وقال: "علينا أن نأخذ في الاعتبار العدد الهائل من المدنيين"، مضيفا أن الجيش اضطر إلى تعديل تكتيكاته نتيجة لذلك. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا لن نستسلم".

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