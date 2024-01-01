غزة: حصيلة الشهداء تتجاوز 23 ألفاً.. ومثلث الموت يحاصر 1.9 مليون نازح

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23 ألف شهيد و84 شهيداً، إضافة إلى 58 ألفاً و926 جريحاً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة في تصريحات على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 17 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 249 شهيداً و510 جرحى خلال 24 ساعة.

في السياق، أشارت الوزارة إلى أن مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها الاستيعابية للجرحى في كل الأقسام بما فيها العناية المركزة، لافتة إلى "اكتظاظ كبير في مستشفيات جنوب غزة ومئات الجرحى يفترشون الأرض في الممرات والساحات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة أن المجاعة والجفاف والاوبئة تشكل مثلث الموت الذي يحاصر 1.9 مليون نازح في اماكن الايواء بقطاع غزة

وأضاف:" يجب على الامم المتحدة ومؤسساتها اجراء تدخلات عاجلة ومركزة لمنع الكارثة الصحية والانسانية التي يتعرض لها النازحين

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، حربه على قطاع غزة لليوم الـ94 على التوالي، فيما كثّف غاراته في المناطق الوسطى والجنوبية لقطاع غزة، وسط دعوات لفتح معبر رفح البري، وتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج "بشكل فوري وعاجل".

وأفادت مصادر محلية وصحية، بارتكاب الاحتلال جرائم عدة بجباليا وبيت حانون شمالي القطاع، خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، بينما أعلن عن استشهاد الصحفي عبدالله بريص بقصف إسرائيلي جنوب غزة.

وبحسب المصادر، تعرضت المنطقة الوسطى في قطاع غزة لغارات عنيفة استهدفت شققاً سكنيةً وخيام النازحين، بينما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على النصيرات والمغازي والبريج وشارع صلاح الدين، ما أدى الى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين.

وقال مراسلونا إن طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" أطلقت النار بشكل مكثف في مناطق مختلفة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر صحية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى 18 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى، تزامنا مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف في مخيم المغازي وبلدة الزوايدة.

وفي محافظة خان يونس، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ ساعات الفجر 30 شهيداً 5 منهم لا تزال جثامينهم داخل إحدى المدارس.

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية، باستشهاد 73 مواطنا وإصابة 99 آخرين على الأقل، في قصف إسرائيلي لقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم ارتكاب العديد من المجازر.

في السياق، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى فتح معبر رفح، وتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج "بشكل فوري وعاجل"، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء الحرب الإسرائيلية.

السلطات في غزة قالت إن العدوان الإسرائيلي تسبب بإخراج 30 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل، لافتة إلى أن العدوان أسفر عن أكثر من 58 ألف مصاب، 6 آلاف منهم إصابتهم خطيرة للغاية، و5 آلاف إصابتهم خطيرة.

وأشارت إلى أنه يتم السماح يومياً بتحويل من 10 إلى 20 جريحاً فقط، وهذا العدد القليل يعمل على تفاقم المعاناة للجرحى الذين تزداد أعدادهم بالمئات بشكل يوميا.