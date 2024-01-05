يسرائيل هيوم: إدارة بايدن تضغط من أجل وقف التصعيد مع حزب الله

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن إدارة بايدن تضغط من أجل إنهاء الأعمال الحربية مع حزب الله اللبناني، عبر وقف الجيش الإسرائيلي عملياته في المرحلة "الثانية" من الحرب في غزة، والسماح لسكان شمال القطاع بالعودة إلى مناطقهم، وتقديم ذلك لحزب الله على أنه حجة كافية لوقف عملياته.

وتابعت الصحيفة بأن مبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط عاموس هوكشتاين، وكذا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يطالبان إسرائيل بالإعلان بشكل رسمي عن انتهاء المرحلة الثانية من القتال، رغم معارضة المستوى العسكري.

ويسعى رجال بايدن -بحسب الصحيفة- للربط بين انسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال القطاع واتفاق تفاهم يمنع الحرب مع حزب الله.

هوكشتاين الذي أقلع إلى بيروت يفترض أن يفحص رد حزب الله على هذا الاقتراح، الذي سيبدو في نهاية المرحلة الثانية في غزة كإنجاز لبناني، على أمل أن يؤدي إلى إنهاء إطلاق النار على بلدات الشمال.

وابل الزيارات الذي بدأ مع هوكشتاين سيصل إلى ذروته في زيارة بلينكن هذا الأسبوع، التي ستنقل فيها رسالة عن إطار زمني للقتال في غزة.

كما ستتم محاولة منع التصعيد في الشمال من خلال تفاهمات على نمط "عناقيد الغضب" في التسعينيات، التي تعهد فيها حزب الله بعدم إطلاق النار على إسرائيل، وعدم المس بالمدنيين والتجمعات السكانية والمنشآت المدنية.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في أكثر من تلميح، إنه "لن تتوقف الحرب حتى ننهي كل أهدافها بتصفية حماس، بإعادة كل أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل بعد اليوم".

كما أن الوزير بيني غانتس كرر رسالة مشابهة: "الوضع الذي لا يتمكن فيه سكان الشمال من العودة إلى بيوتهم يتطلب حلا عاجلا. إسرائيل معنية بحل سياسي، وإذا لم يحصل هذا، فإن الجيش الإسرائيلي سيزيل التهديد".