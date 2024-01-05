"حزب الله" ينشر صورا للقيادي وسام طويل مع شخصيات رفيعة المستوى سبق اغتيالها

بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني صورا للقيادي وسام طويل مع قادة عسكريين رفيعين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي في أوقات سابقة، بينهم قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، وعماد مغنية، ومصطفى بدر الدين.

واستشهد القيادي طويل اليوم الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع فلسطين المحتلة.

وفي وقت لاحق، نعاه "حزب الله" وقال إنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وهذه أول مرة يستخدم فيها "حزب الله" صفة "قائد" عند نعي أحد عناصره.

وكان طويل القيادي العسكري الأعلى رتبة في "حزب الله" الذي تغتاله "إسرائيل" منذ بدء التصعيد عند الحدود اللبنانية.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية تبادلا يوميا للقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية إسنادا لغزة، بينما يرد الجيش بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين.